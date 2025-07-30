Тарасова о том, что ISU упустил часть прибыли из-за отсутствия россиян: «Люди не хотят смотреть фигурное катание без России. Я рада»

Sports.ru

Татьяна Тарасова рада, что ISU упускает прибыль из-за недопуска россиян.

Тарасова позлорадствовала над ISU
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В финансовом отчете Международного союза конькобежцев (ISU) говорится, что «отсутствие российских спортсменов продолжает оказывать влияние на коммерческие доходы».

«Это говорит именно о том, что люди не хотят смотреть фигурное катание без России. Потому что мы всегда возглавляли фигурное катание и выигрывали во всех видах. Делали его другим. Не таким, как в Европе и Америке. Я рада. Может быть, это факт заставит их побыстрее нас включить в соревнования», – сказала заслуженный тренер СССР.
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