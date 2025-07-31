Туктамышева опубликовала фото в бикини

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографии в бикини с яхты.

На снимках спортсменка в разноцветном купальнике. В публикации есть также видеоролики, где россиянка плавает и прыгает в воду. В качестве геолокации указан пролив Босфор в Турции.

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Ранее Туктамышева после посещения США сравнила цены на еду в России и Америке. Она назвала продукты в американских магазинах дорогими.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.