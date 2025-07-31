Авербух о работе с Гуменником и Муравьевой: «Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ»

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Авербух планирует дорабатывать программы с фигуристами Гуменником и Муравьевой.

Авербух поведал о работе с Гуменником и Муравьевой
© РИА Новости
«Будем еще встречаться с ребятами для доработки программ. Буквально на следующей неделе поеду к Пете Гуменнику. Софья Муравьева также приедет в Москву. Все еще будет дорабатываться», – рассказал хореограф Илья Авербух.

В прошедшем сезоне Гуменник победил в финале Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны. Муравьева на обоих турнирах стала четвертой.

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