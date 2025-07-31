Объявлен новый тренер Самоделкиной

Рафаэль Арутюнян стал тренером фигуристки Софьи Самоделкиной
Рафаэль Арутюнян стал тренером бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее тренером выступающей за сборную Казахстана спортсменки была Эльмира Турганова. Хореографами Самоделкиной в предстоящем сезоне станут Ше‑Линн Бурн и Джои Рассел.
В число известных учеников Арутюняна входят Мишель Кван, Саша Коэн, Нейтан Чен, Мао Асада, Джеффри Баттл, Эшли Вагнер и Илья Малинин.
Самоделкиной 18 лет, она победительница этапа Гран‑при России, чемпионка Казахстана, бронзовый призер Всемирных студенческих игр.
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