Рафаэль Арутюнян стал тренером фигуристки Софьи Самоделкиной

Матч ТВ

Рафаэль Арутюнян стал тренером бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Объявлен новый тренер Самоделкиной
© Матч ТВ

Ранее тренером выступающей за сборную Казахстана спортсменки была Эльмира Турганова. Хореографами Самоделкиной в предстоящем сезоне станут Ше‑Линн Бурн и Джои Рассел.

В число известных учеников Арутюняна входят Мишель Кван, Саша Коэн, Нейтан Чен, Мао Асада, Джеффри Баттл, Эшли Вагнер и Илья Малинин.

Самоделкиной 18 лет, она победительница этапа Гран‑при России, чемпионка Казахстана, бронзовый призер Всемирных студенческих игр.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости