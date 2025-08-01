Евгения Медведева рассказала о своем отношении к нейросетям.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию побывала в эфире Love Radio.

– Женя, как ты вообще относишься к нейросетям?

– Замечательно отношусь к нейросетям. Кстати, если говорить про мое прошлогоднее шоу, очень много для него было сделано с помощью нейросетей – и изображения, и голос, который звучал на арене. Это все было обработано или сгенерировано с помощью нейросетей. Я положительно отношусь к данному новшеству.

– Это прекрасно. Прямо сейчас у нас специальная рубрика. Моей виртуальной помощницей в этой рубрике станет нейросеть Алиса. Ты мне назвала три своих любимых трека. И прямо сейчас я их отдаю своей виртуальной помощнице, которая знает если не все, то почти все. И по любимым песням может составить твой музыкальный портрет. Давай посмотрим, что ты выбрала за песни. Дима Билан – «Номер один», Ваня Дмитриенко – новый трек «Шелк», «Братья Грим» – «Ресницы». По этим трекам нейросеть составила твой музыкальный портрет. Психологический, я бы даже сказал. Она черпает информацию из нейроисследований, социологии и других научных источников. Я забил запрос. Вот что я спросил: «Представь, что ты эксперт по популярной психологии. Сейчас человек назовет три своих любимых трека. Проанализируй их настроение, ритм, вокал, текст, инструменты, все. А потом охарактеризуй человека, опираясь на реальные научные данные, а не фантазии». Жень, ты готова услышать?

– Более чем. Прям заинтриговал!

– Тогда начнем. «Психологический портрет Евгении Медведевой. Высокая эмпатия. Предпочтения романтических композиций говорит о развитой способности к сопереживанию и эмоциональной открытости. Также есть склонность к романтизации. Любовь и отношения занимают важное место в системе ценностей».

– Правильно! Дальше!

– Дальше! «Личностные характеристики. Социальная ориентация. Выбор популярных исполнителей указывает на стремление быть в тренде и соответствовать социальным нормам. Оптимизм. Преобладание мажорных тональностей выбранных композиций может свидетельствовать о позитивном мировосприятии. Творческая натура. Разнообразие музыкальных стилей говорит о развитом эстетическом вкусе».

– Немножко не согласна про желание быть в тренде. Потому что все-таки «Братья Грим», Дима Билан – это бессмертная музыка, а не трендовая. А со всем остальным согласна, да.

– Хорошо. «Поведенческие особенности: склонна к рефлексии. Лирические композиции часто выбираются людьми склонными к самоанализу. Потребность в признании. Песня «Номер один» может указывать на желание быть лучшим и достигать высот».

– Ха-ха-ха! Либо это о желании попасть на концерт Димы Билана и услышать эту песню вживую. Как Дима Билан тебе поет: «Только твой Дима Билан, я твой номер один…»

– Ха-ха! Ну, хорошо. И последнее… «Социальные установки. Ценность отношений. Тематика любви выбранных композиций говорит о важности межличностных связей. Открытость к новому. Разнообразие музыкальных предпочтений говорит о готовности к экспериментам и принятию нового опыта».

– Замечательно, мне кажется.

– Если в процентном отношении говорить, сколько примерно процентов ты дашь этому ответу, насколько это правда?

– Ну, 90.

– 90 – это неплохо. Нейросеть справилась. У нас получилось приоткрыть Женю как человека при помощи нейросети.

– Неплохо, неплохо, – цитирует Sport24 слова Медведевой из эфира Love Radio.