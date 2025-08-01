Навка выручила Жулина

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил «Матч ТВ», что его группа временно тренируется на арене олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее Навка рассказала «Матч ТВ», что планирует открыть танцевальную группу на «Навка Арене». На катке тренируется группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской и чемпиона мира Алексея Тихонова.

— Действительно ли ваша группа перешла тренироваться на арену Навки (на постоянной основе)?

— Нет. Это временно, — сказал Жулин «Матч ТВ».