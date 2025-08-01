Российская фигуристка Алена Косторная сменила фамилию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«С чистого листа. В одном направлении», — подписала спортсменка фото с мужем Георгием Куницей.

Косторная взяла фамилию супруга.

В апреле 21-летняя Косторная объявила о беременности. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го фигуристка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.