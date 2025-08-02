Медведева захотела провести интервью с Овечкиным

Российская фигуристка Евгения Медведева перечислила тех, с кем бы хотела провести интервью для своего YouTube-шоу «БеС комментариев». Ее слова передает РИА Новости.

Первым в своем списке Медведева обозначила певца Ваню Дмитриенко.

«Из спортсменов — Александр Овечкин. Это было бы очень почетно. Но это сложно, он почти не ходит по таким проектам. Пойду с удочкой, с хоккейной клюшкой за ним», — поделилась она.

Также фигуристка анонсировала выход выпуска с продюсером и женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яной Рудковской.

Ранее Медведева пригласила к себе в шоу бывшую соперницу Алину Загитову. Та, в свою очередь, дала коллеге роль в ледовом шоу «Алые паруса».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.