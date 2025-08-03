Российский фигурист сравнил внутренние и международные старты

Российский фигурист Марк Кондратюк сравнил внутренние и международные старты. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что не видит разницы между выступлениями на международной арене и в России.

«Если вы меня спросите, хотел бы я еще выступить на международных соревнованиях — естественно. Выступить на Олимпиаде? Конечно. Но для меня медали и звания не являются основной мотивацией и самоцелью», — отметил он.

По словам спикера, ему интереснее приблизиться к личному максимуму быть творцом.

Ранее стало известно, что Кондратюк заработал за прошедший сезон 11,5 миллиона рублей. Эта сумма оказалась выше, чем у двукратного чемпиона мира Ильи Малинина (125,9 тысячи долларов, около 10,6 миллиона рублей).

Кондратюк — чемпион Европы и России. На Олимпийских играх — 2022 он завоевал золото в командном турнире, однако из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг сборная получит бронзовые награды.