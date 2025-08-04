Трусова назвала неизвестные факты о себе: «Не люблю прикасаться к песку; не люблю, когда трогают голову; до беременности не пила кофе»

Sports.ru

Александра Трусова поделилась шестью неизвестными фактами о себе.

Трусова назвала неизвестные факты о себе
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Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию опубликовала соответствующий пост в соцсети.

«Факты, которые вы обо мне не знали. 1. Не люблю прикасаться к песку – не люблю трогать его и ходить по нему. 2. Не люблю, когда трогают голову, именно сухие волосы; меня очень раздражает звук шуршащих волос. 3. Не люблю коржи в тортах. 4. Ем гречку только с сахаром – варю обычную гречневую кашу, но ем ее с сахаром. 5. До 10 лет не ела никакой вид шоколада – только леденцы и мармеладки. 6. До беременности не пила кофе, сейчас иногда пью», – написала 21-летняя Трусова.

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым.

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