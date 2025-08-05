Роднина ответила, кто боле великий — Плющенко или Ягудин

Ирина Роднина: «Плющенко или Ягудин? Оба не очень нравились – я видела другие образцы мужского катания. Программы Плющенко вообще не нравились»
Роднина заявила, что ей не нравился ни Евгений Плющенко, ни Алексей Ягудин.
– Кто для вас более великий — Плющенко или Ягудин?
– Я не очень понимаю слово «великий» в контексте спортсменов. Вот Петр Первый – великий царь.
– Кто вам больше нравился как спортсмен?
– Я признаю их заслуги как спортсменов, но мне, наверное, оба не очень нравились. Это мое личное восприятие. Я воспитывалась в другое время и видела другие образцы мужского катания.
Если говорить о Ягудине, все совпало на его последней Олимпиаде – и возраст, и мастерство, и программа. Программы Плющенко мне вообще не нравились.
При этом у него была очень сложная техника, но с почти всегда одинаковыми ошибками, особенно в приземлении. К сожалению, это частая история среди учеников Алексея Николаевича Мишина, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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