Роднина ответила, кто боле великий — Плющенко или Ягудин

Роднина заявила, что ей не нравился ни Евгений Плющенко, ни Алексей Ягудин.

– Кто для вас более великий — Плющенко или Ягудин?

– Я не очень понимаю слово «великий» в контексте спортсменов. Вот Петр Первый – великий царь.

– Кто вам больше нравился как спортсмен?

– Я признаю их заслуги как спортсменов, но мне, наверное, оба не очень нравились. Это мое личное восприятие. Я воспитывалась в другое время и видела другие образцы мужского катания.

Если говорить о Ягудине, все совпало на его последней Олимпиаде – и возраст, и мастерство, и программа. Программы Плющенко мне вообще не нравились.

При этом у него была очень сложная техника, но с почти всегда одинаковыми ошибками, особенно в приземлении. К сожалению, это частая история среди учеников Алексея Николаевича Мишина, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.