Мать Костылевой назвала ученицу Плющенко «генетическим Буратино»

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина высказалась о Софии Сарновской, одной из учениц двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которая занимается в его академии «Ангелы Плющенко».

«Учитывая, сколько с ней работают индивидуально, на общих тренировках, только с ней одной… Очень плохо. Я бы сказала, бездарь. Это когда говорят «не в коня корм». И ничего с этим не сделать. Это генетическое Буратино», — написала Ирины Костылева на личной странице в социальных сетях.

В межсезонье случилось несколько инцидентов, сказанных с академией Плющенко. К примеру, в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.