Галлямов предложил, как можно увековечить память Гришина на турнирах

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в парном катании Александр Галлямов предложил идею, как можно увековечить память погибшего комментатора Александра Гришина на российских турнирах. О гибели Гришина стало известно сегодня, 5 августа. Его жена Анастасия сообщила ТАСС, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

«Мне кажется, что можно было бы ввести специальный приз имени Александр Гришина, например, на «Русском вызове» или на Прыжковом. За самый целостный образ или самое органичное выступление. Именно такими казались комментарии Александра», — написал Галлямов в телеграм-канале.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.