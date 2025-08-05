Тарасова отреагировала на смерть комментатора Гришина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» выразила соболезнования семье комментатора Александра Гришина и отметила, что ценила его работу.

Ранее СМИ сообщили, что спортивный комментатор Александр Гришин ушел из жизни в возрасте 47 лет. Его супруга Анастасия сообщила, что произошел трагический случай на железнодорожной платформе во время сильного дождя.

— Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе… Он был очень профессиональным человеком. Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание, умел разговаривать на эту тему. Любил спортсменов, дружил с тренерами. Очень и очень профессиональный человек. Глядя на него, смотрела и думала, что если новое молодое поколение будет такое талантливое, то будет хорошо. Выражаю соболезнования маме, жене, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Гришин с 2015 по 2018 год работал на «Матч ТВ».