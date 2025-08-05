Авербух прокомментировал гибель Гришина

Илья Авербух о гибели Гришина: «Это страшная трагедия, когда молодой человек в самом активном периоде жизни уходит трагической случайностью»
Илья Авербух высказался о гибели комментатора Александра Гришина.
Гришин погиб на 48-м году жизни, его сбила электричка.
«Сложно комментировать такое страшное событие об одном из лучших комментаторов мира фигурного катания. С Сашей Гришиным мы были знакомы долгое время, наверное, не были друзьями, но профессиональными коллегами. Саша много работал, в том числе и комментировал шоу. Вместе с Сашей мы комментировали огромное количество соревнований: чемпионатов Европы, мира. Конечно, навсегда наши комментарии на Олимпийских играх в Пекине, где мы сидели рядом. Это очень профессиональный человек, деликатнейший, образованный. Несмотря на приходящих новых комментаторов, был всегда нашим большим учителем и стержнем каждого репортажа. Именно он держал ритм, давал вектор, о котором потом рассуждали вновь прибывшие фигуристы. Саша Гришин был всегда неизменный, его тембр голоса, думаю, любим всеми поклонниками фигурного катания, и, безусловно, это страшная трагедия, когда молодой человек в самом активном своем периоде жизни уходит трагической случайностью. Бережем друг друга и всегда с теплом будем вспоминать об Александре и, думаю, что для мира фигурного катания это серьезная потеря. Еще долго мы будем скучать, вспоминать и пересматривать репортажи, в которых уже немного по‑другому будут восприниматься комментарии Александра Гришина», – сказал Авербух.
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Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он ощипал его, развел костер и пожарил»
«Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров (5). Клуб Карпина на 14-м месте по общему числу ударов