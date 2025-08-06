Фигурист Кондратюк обратился к погибшему комментатору Гришину

Чемпион России, Европы и призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о смерти спортивного комментатора Александра Гришина. О гибели Гришина стало известно вчера, 5 августа. Появилась информация, что комментатор скончался в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь, он перешёл дорогу в неправильном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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