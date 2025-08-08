«Сейчас мы с Алиной собираем юридическую схему, как это будет работать». Министр спорта Татарстана о школе Загитовой в Казани

Sports.ru

Министр спорта Татарстана рассказал, что школу Загитовой могут построить за год.

Министр спорта Татарстана рассказал о школе Загитовой в Казани
© Sports.ru

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить на улице Портовой в Казани. Сообщалось, что на строительство школы выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года. Сейчас с Алиной мы уже собираем юридическую схему, как это будет работать с точки зрения не объекта, а школы. И как только будет у нас какой-то формат, мы обязательно об этом публично скажем, как это будет работать. Время у нас есть, но не будем затягивать, думаю, что до конца текущего года мы юридическую схему полностью сложим», – сказал Владимир Леонов.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости