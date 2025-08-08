Министр спорта Татарстана рассказал о школе Загитовой в Казани

Министр спорта Татарстана рассказал, что школу Загитовой могут построить за год.

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить на улице Портовой в Казани. Сообщалось, что на строительство школы выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана.