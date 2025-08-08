Плющенко раскрыл планы на будущее

Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»
Евгений Плющенко рассказал о планах дальше развивать свою академию.
«Благодарю наших партнеров <...> Мы делаем невероятной красоты нашу спортивную деревню «Ангелов Плющенко» в Подмосковье. Впереди много новых проектов: еще одна ледовая аренa под фигурное катание и хоккей, апартаменты и домики для наших спортсменов (нам катастрофически не хватает жилья, так как к нам едут спортсмены со всей России, Китая и ближнего зарубежья), падел-теннис – клуб на 6 кортов! Я очень счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране! Продолжаю дело своей жизни!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в телеграм-канале.
«Боруссия» ведет переговоры с «Утрехтом» о продаже Аллера. Форвард готов уехать в Нидерланды
Дарья Клепикова: «В детстве была зажатой и закрытой, даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь»
Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»
«Боруссия» ведет переговоры с «Утрехтом» о продаже Аллера. Форвард готов уехать в Нидерланды
Дарья Клепикова: «В детстве была зажатой и закрытой, даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь»
Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»