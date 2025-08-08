Тарасова может посетить тренировки нейтральных фигуристов

Тарасова планирует посетить тренировки Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Квалификационный турнир Олимпиады-2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Россию на соревнованиях представят два одиночника – Петросян и Гуменник, допущенные в нейтральном статусе.