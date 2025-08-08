Татьяна Тарасова: «Планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Узнаю на следующей неделе, когда могу прийти»

Sports.ru

Тарасова планирует посетить тренировки Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Тарасова может посетить тренировки нейтральных фигуристов
© РИА Новости

Квалификационный турнир Олимпиады-2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Россию на соревнованиях представят два одиночника – Петросян и Гуменник, допущенные в нейтральном статусе.

«Да, планирую посетить тренировки фигуристов, получивших нейтральный статус. Я еще не выясняла со спорткомитетом и с Министерством, когда я могу к ним прийти. Узнаю на следующей неделе. Надеюсь, буду здорова и смогу посетить эти тренировки», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости