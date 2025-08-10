Сотникова рассказала о работе с психологом в олимпийский сезон

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вспомнила, как готовилась к Олимпиаде.

Экс-фигуристка провела в Москве фан-встречу в рамках Дня физкультурника.

«Изначально, наверное, до 15 лет, до 16, сама справлялась. Потом уже в предолимпийский сезон Елена Германовна (Буянова. — Прим. «Чемпионата») отправила меня к психологу. На самом деле это очень правильное решение — отвести к психологу, потом ещё и к психиатру. Вообще психиатр кажется таким словом, что как будто ты психически неуравновешенный человек, а это просто разные техники самопрограммирования для того, чтобы твоему состоянию стало легче. Я и там и там работала и пыталась утихомирить своё состояние, ну и чтобы эффект был лучше. И никаких препаратов я не принимала. Многие думают, что психиатр какие-то препараты даёт. Нет, ничего мне не давали. Я просто работала со своей головой, со своим мышлением для того, чтобы от старта к старту идти более спокойно и уверенно. Начала чувствовать прогресс, где-то, наверное, с ноября-декабря. Как раз уже подходил тот самый важный старт всей твоей жизни. И вот только к декабрю я начала более уверенно себя чувствовать», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.