Александра Трусова раскрыла имя своего новорожденного сына

Серебряная медалистка Олимпийских игр, фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг, также фигурист сборной России, вице-чемпион страны Макар Игнатов сообщили имя своего новорожденного сына.

Александра стала мамой 6 августа. А сегодня в своем Telegram-канале спортсменка раскрыла имя мальчика. Своего наследника чета Игнатовых назвала Михаилом.

Согласно опубликованному видео, вес ребенка при рождении составил 3,450 кг, а рост 52 см.