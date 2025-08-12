Первый тренер Гуменника оценила его перспективы в олимпийском сезоне

Директор школы «Спартак», директор Санкт-Петербургской Лиги любителей фигурного катания Татьяна Юрышева, которая является первым тренером Петра Гуменника, оценила его перспективы в олимпийском сезоне.

© Чемпионат.com

– Какими вы видите перспективы Петра в олимпийском сезоне?

– Не люблю загадывать. Будет очень непросто. Столько соревноваться только внутри страны, все наши фигуристы сравнивали себя только друг с другом… Теперь он попадёт на международную арену – а там тоже сильные спортсмены. Посмотрим. Я всегда верила и верю в него, в его семью, мне кажется, они прорвутся во всех направлениях. Главное, что ему дали стержень, и он будет благодаря этому всего добиваться, — сказала Юрышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.