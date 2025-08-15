Медведева рассказала, чем ей помогают шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что, в связи с отстранением российских фигуристов от международных соревнований, многие спортсмены активнее начинают участвовать в ледовых шоу, так как это заменяет им старты.

«У нас в стране – самые талантливые и крутые фигуристы. И поскольку сейчас нет международных соревнований, нужно внутри страны делать что-то мегакрутое, суперинтересное для нашего зрителя, на внутрироссийский рынок. Для этого есть классные возможности, появляется много идей. И надо их реализовывать. Фигуристы хотят кататься – считаю, это просто здорово!» — приводит слова Медведевой Metro.

Российские фигуристы всё ещё не могут принимать участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Исключением стал квалификационный турнир к Олимпийским играм, куда поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник.