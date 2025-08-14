Тарасова оценила шансы Гуменника и Петросян на олимпийском отборе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что уверена в том, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны пройти олимпийский отбор даже при предвзятом судействе.

© Матч ТВ

Ранее ISU допустил до отборочных соревнований на Олимпийские игры российских фигуристов Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи в нейтральном статусе. Петросян и Гуменник — первые номера, Горбачева и Дикиджи — запасные. Отборочный турнир состоится в сентябре в Пекине.

— Стоит ли нам быть готовым к тому, что Петросян и Гуменника могут засудить на олимпийском отборе?

— Я, конечно, ничему не удивлюсь. Но это катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, то засудить их будет невозможно, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Олимпийские игры‑2026 пройдут 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.