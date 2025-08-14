Трусова объявила о возвращении на лед после рождения ребенка

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) объявила о возвращении на лёд после рождения первенца, Михаила Игнатова.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Завтра я планирую первый раз выйти на лёд. Не знаю, сколько это будет, думаю, минут 20, может, 30, если всё хорошо. Но уже по плану – попробовать выйти, понять свои ощущения. Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.