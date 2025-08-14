Тарасова: качество программ у юниоров вызывает вопросы

Татьяна Тарасова заявила, что качество программ у юниоров вызывает вопросы.

© Sports.ru

11-13 августа в Новоорске прошли контрольные прокаты юниорской сборной России. Новые программы представили юноши и девушки.

— Какие впечатления оставили контрольные прокаты юношей и девушек юниорской сборной?

— Впечатление от контрольных прокатов хорошее, все катали программы, фигуристы функционально накатаны. У всех новые постановки. Качество программ у меня лично вызывает вопросы, но эти программы есть, и они их катают.

Техническая сторона вполне удовлетворительная. Все мальчики прыгают по одному‑два четверных прыжка, это неплохо для юниорского уровня. Девочки тоже пытались это сделать, у кого‑то получалось.

С ними работают ведущие тренеры страны, те, которые занимаются с основным составом. Это очень позитивно сказывается на перспективах молодых фигуристов.

— За будущее нашего фигурного катания можно быть спокойным?

— Спокойным нельзя быть никогда, но над этим проводится большая работа, — сказала.