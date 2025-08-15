Роднина назвала лучшего тренера в истории отечественного фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала Станислава Жука лучшим тренером в истории советского и российского фигурного катания.

За время тренерской карьеры учениками Жука были Роднина, Алексей Уланов, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Александр Фадеев, Сергей Четверухин, Марина Черкасова Сергей Шахрай, Елена Водорезова и другие.