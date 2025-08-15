Роднина назвала лучшего тренера в истории отечественного фигурного катания

Роднина назвала Жука лучшим тренером в истории российского и советского фигурного катания
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала Станислава Жука лучшим тренером в истории советского и российского фигурного катания.
За время тренерской карьеры учениками Жука были Роднина, Алексей Уланов, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Александр Фадеев, Сергей Четверухин, Марина Черкасова Сергей Шахрай, Елена Водорезова и другие.
— Лучший тренер в истории нашего фигурного катания? Это очень личный вопрос. Просто кому‑то нравится, кому‑то нет, кто‑то знает, а кто‑то нет. Есть разные тренеры, поэтому вынести кого‑то сложно. Потом, как любому спортсмену нужно попасть на большого тренера, так и тренеру нужно попасть на своего ученика. У одного и того же специалиста можно увидеть разные программы учеников. Лучшие есть, но назвать их сложно, и это всё субъективно. Для меня лучший тренер в нашем фигурном катании — Жук. Я с ним работала. Смотреть со стороны — одна ситуация, а когда работаешь вместе, это другая история. У Жука была система, в отличие от тренеров того времени. У него была четко сформирована система подготовки: физической, технической и психологической. Если брать тренеров того периода, Игорь Борисович Москвин, например, талантливый и потрясающий тренер, но не сказала бы, что у него есть какая‑то система. А Чайковская и Тарасова по‑своему хороши. Тем более Чайковская не столько тренер, а больше хореограф. И вот на фоне того временного периода и тех требований, применимых к фигурному катанию, считаю, Жук лучший. Тем более, он работал и с одиночками, и с парниками, и даже с танцами, — приводит слова Родниной Sport24.
