Тарасова: в России не бывает слабых поколений фигуристов

В России все поколения фигуристов сильные, остаются в спорте те атлеты, кто готов тренироваться десятилетиями. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

11-13 августа в Новогорске прошли контрольные юниорские прокаты в одиночном разряде.

"Подготовка видна, все хорошо катают программы. У всех все новое, учат новые элементы и четверные прыжки. Молодцы", - сказала Тарасова.