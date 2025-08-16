Екатерина Чикмарёва полностью восстановилась после тяжёлой травмы и готова к стартам

Российские фигуристы, бронзовые призёры чемпионата России в парном катании Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков готовы к выступлению в наступающем сезоне-2025/2026. Екатерина полностью восстановилась после тяжёлой травмы ноги.

«Катя восстановилась полностью, тренируется на максимум. На тренировках они с Матвеем уже всё делают, накатывают фрагменты программ. Надеемся, что федерация нас пригласит на прокаты и все их увидят в сентябре», — приводит слова тренера пары Павла Слюсаренко ТАСС.

Напомним, перед прошлогодними контрольными прокатами в Санкт-Петербурге Екатерина Чикмарёва получила травму ноги на тренировке. Паре пришлось пропустить прокаты, а затем серию Гран-при России, чемпионат России и финал Гран-при России, поскольку партнёрша восстанавливалась. Из-за отсутствия выступлений спортсмены покинули состав сборной страны.