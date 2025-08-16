Олимпийская чемпионка Загитова провела тренировку в "Лужниках"
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела тренировку на площадке Fonbase в "Лужниках". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Занятие продлилось час. После тренировки Загитова провела автограф-сессию.
"Любите спорт, мечтайте, кайфуйте", - обратилась Загитова к участникам тренировки.
Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.