Олимпийская чемпионка Загитова провела тренировку в "Лужниках"

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела тренировку на площадке Fonbase в "Лужниках". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие продлилось час. После тренировки Загитова провела автограф-сессию.

"Любите спорт, мечтайте, кайфуйте", - обратилась Загитова к участникам тренировки.

Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.