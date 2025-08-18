Российские фигуристы примут участие в международном фестивале в КНДР

Российские фигуристы примут участие в Пхеньянском международном фестивале.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Мероприятие в столице КНДР пройдет в октябре. Имена участников из России пока не называются.

По словам Дегтярева, Россия планирует расширять сотрудничество с Северной Кореей в сфере спорта. В сентябре запланированы совместные тренировочные мероприятия сборных России и КНДР по настольному теннису.

Корейская делегация также приглашена на Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.