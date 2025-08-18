Кагановская и Некрасов показали программу на новый сезон

Победители финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов показали новую постановку на наступающий олимпийский сезон-2025/2026. Благодаря отрывку, выложенному в соцсетях фигуристов, стала известна хореография. В качестве музыкальной основы видео выбрали композицию Lacrimosa — Zbigniew Preisner.

Кагановская и Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. В минувшем сезоне фигуристы, которые встали в пару осенью 2023 года, полноценно дебютировали на российских соревнованиях: стали четвёртыми на чемпионате России, дважды забрали серебро на этапах Гран-при России и выиграли финал серии (в отсутствие лидеров – Ивана Букина и Александры Степановой).