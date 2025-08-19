Трусова показала видео с первой тренировки после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале показала видео с первой тренировки после родов.

Спортсменка вышла на лед и сделала несколько дорожек и вращений.

«Первая тренировка после родов была долгожданной и проверочной. Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», — заявила Трусова.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она также выигрывала золото чемпионата России, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого ЧМ.