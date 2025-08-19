«Матч ТВ» покажет олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Там выступят Петросян и Гуменник
Мамедов о Заболотном: «Лучше бы «Спартак» взял Дзюбу, у Артема мастерства больше. Пока Антон не оправдывает свой трансфер»
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
