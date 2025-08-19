«Матч ТВ» покажет олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Там выступят Петросян и Гуменник

«Матч ТВ» покажет отборочный турнир фигуристов на Олимпийские игры-2026.

Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября.

На турнире в нейтральном статусе выступят два российских одиночника – Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале следующего года.

