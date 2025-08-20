Умер бывший врач сборной России по фигурному катанию

Спортивный врач Виктор Аниканов, работавший в сборных СССР и России по фигурному катанию, скончался на 84‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

О причинах смерти Аниканова не сообщается.

— ФФККР выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Виктора Ивановича Аниканова. Виктора Ивановича будет помнить не одно поколение фигуристов. Он был врачом от бога, прекрасным диагностом, специалистом и человеком, одно присутствие которого рядом со спортсменами давало силы и надежду, что все будет хорошо! Он умел врачевать «словом», чем заслужил доверие и искреннее уважение спортсменов! Светлая память о Викторе Ивановиче Аниканове будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Аниканов работал врачом сборной СССР по конькобежному спорту (в 1971–1976 и 1980–1989 годах), по футболу (1976–1980), также в сборных СССР и России по фигурному катанию (с 1989 по 2021 год) и врачом юниорской сборной отечественных фигуристов.