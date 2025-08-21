Трусова высказалась о возвращении на лед после беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) высказалась о возвращении на лёд после рождения ребёнка. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

© Чемпионат.com