Игнатов рассказал, как ему удается совмещать тренировки и воспитание сына

Фигуристу Макару Игнатову удается совмещать подготовку к сезону и воспитание сына. Об этом он рассказал ТАСС.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, его назвали Михаилом.

"Как совмещаю тренировки и воспитание сына? В целом нормально. Если бы чуть-чуть больше времени было в сутках, чтобы поспать побольше, а так нормально, - отметил Игнатов. - Сейчас возвращаюсь в тренировочный режим, потому что успел немного поболеть. В какой-то момент подготовка к сезону хорошо складывалось, потом похуже. Но сейчас снова начинается новый виток".

"Что из опыта в спорте может помочь в воспитании ребенка? Терпение. Это конкретно мне поможет. А что может помочь самому ребенку? Наверное, любовь к спорту, к движению, - сказал Игнатов. - Если говорить о каких-то чертах характера, которые формируются благодаря спорту, то это благодаря самому спорту, а не благодаря нам. Посмотрим, как будет".

Игнатову 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года. На прошедшем в декабре чемпионате страны он стал шестым.