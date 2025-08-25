Милонов обвинил фигуристку в предательстве

Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов назвал «мутным предателем» бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву, которую не пустили в Польшу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мне нет дела до предателей. Если человек решил бросить страну, которая ее воспитала, где она тренировалась и получила воспитание. Раз она выступает за Израиль, пусть Израиль и решает ее проблемы. <..> Она бросила страну в самый сложный момент, выбрала для себя сладкий шоколад, так что пусть теперь на себя пеняет», — заявил он.

Нехаева, представляющая сейчас Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. На польской границе Нехаеву продержали три часа, отобрали паспорт и отказали во въезде в страну. Фигуристке пришлось выбрать другой маршрут. Она сделала три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.

О том, что Нехаева хочет выступать за Израиль стало известно в мае 2025 года. Позднее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила переход спортсменки в израильскую сборную.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.