Стала известна музыка для новых программ фигуриста Гуменника

Стала известна музыка для новых программ фигуриста Петра Гуменника.

22-23 августа прошли контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, под какую музыку катался фигурист.

Гуменник представил короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер». Музыка к произвольной составлена из композиций Pray, написанной Мэттью Беллами для сериала «Игра престолов» в 2019 году, и Horizon канадского контрабасиста и композитора Гарта Стивенсона.

Короткую программу поставил Даниил Глейхенгауз, произвольную – Илья Авербух.

Сообщается, что короткой программе, кроме тройного акселя, Гуменник исполнил четверные лутц и флип в каскаде. В произвольной ему удались пять четверных прыжков: лутц, флип, риттбергер и два сальхова.

Гуменник выступит на олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.