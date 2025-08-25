Загитова рассказала о выгорании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что её ледовое шоу «Ассоль», которое прошло в конце июня в Санкт-Петербурге, сильно повлияла на её физические силы. По словам спортсменки, из-за подготовки и дальнейшего участия она очень выгорела, поэтому взяла некоторое время на отдых.

«У меня был короткий перерыв после масштабного проекта (шоу «Ассоль»). И физически, и эмоционально, конечно, я очень сильно выгорела, но сейчас я наполнилась энергией и готова начинать заново. Начинается новый этап подготовки, и слава богу. Мне нравится работать, я соскучилась по льду, по физическим нагрузкам», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Ранее стало известно, что в Казани стартовало строительство школы Алины Загитовой. Его планируется завершить к лету следующего года, сейчас идёт процесс формирования юридической конструкции школы. Стоимость проекта составляет 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. После снижения стоимости объекта центр получил разрешение на строительство.