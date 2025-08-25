Медведева рассказала о пластической операции

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала FAMETIME TV, что сделала пластическую операцию на носовой перегородке.

© Соцсети

Медведева рассказала, что в Канаде на катке случайно врезалась в спортсменку, ударивший носом об ее затылок, после чего у нее была искривлена носовая перегородка, а левая ноздря перестала дышать.

«Я закончила со спортом, такая: надо делать. Вот. В принципе я и здоровье поправила, и красоту навела», — сказала Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.