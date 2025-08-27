«Я вообще в развале была»: Медведева рассказала о разрыве с возлюбленным

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в интервью FAMETIME TV призналась, что ей было очень плохо после расставания со своим бывшим молодым человеком Дмитрием Чигиревым.

Пара встречалась около двух лет, об их разрыве стало известно осенью 2024 года. На тот момент Медведева принимала участие в шоу на ТНТ «Звездные танцы», выступая в паре с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

«И шоу, и на проекте у нас дела были не очень, я себя максимально неуверенно чувствовала, уязвимо, еще и личные какие-то проблемы, расставание, вот это все. Я вообще в развале была. Наверное, сыграло большую роль именно то, как Ильдар сильно поменялся, когда он увидел, что мне прям плохо», — поделилась она.

Позднее Медведева и Гайнутдинов стали встречаться. Официально о своем романе они объявили в июле 2025 года.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

