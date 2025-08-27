Туктамышева рассказала о нюансах в тренерской работе

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева после того, как взяла паузу в соревновательной карьере, тренирует юных спортсменов, а также помогает фигуристам Глебу Лутфуллину и Софье Муравьевой. Об этом Туктамышева рассказала на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

19 июня стало известно, что Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. В 2023 году она взяла паузу в соревновательной карьере и начала работать тренером в группе Алексея Мишина.

"Занимаюсь в основном с детьми 7-8 лет, которые не только начинают путь, а имеют какой-то навык, прыгают двойные, начинают прыгать тройные, - сказала Туктамышева. - Помогаю в группе Алексея Мишина, занимаюсь с Глебом Лутфуллиным, Соней Муравьевой. Я с ними конкретно занимаюсь, составляю график".

"А на разделенных тренировках я помогаю Алексею Николаевичу, контролирую старших. Там у меня есть задание, с кем работать, за кем присматривать", - добавила Туктамышева.

Туктамышевой 28 лет, она также является серебряным призером мирового первенства (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.