Фигуристы Степанова и Букин выступят в Италии

Степанова и Букин выступят в шоу Bol on Ice в Италии
Александра Степанова и Иван Букин выступят в ледовом шоу в Италии.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Artistico.skatepower.
Шоу Bol on Ice состоится 10 января в Болонье.
Степанова и Букин – чемпионы России в танцах на льду. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил им нейтральный статус для участия в олимпийском квалификационном турнире, из-за чего фигуристы не смогут отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане.
