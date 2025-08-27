Туктамышева рассказала, как повлиял на нее сбор в Америке

Чемпионке мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавете Туктамышевой было интересно провести сбор в Америке и поработать с тренером Рафаэлем Арутюняном, эта возможность позволила ей накопить много знаний. Об этом Туктамышева рассказала на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

19 июня стало известно, что Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. В 2023 году она взяла паузу в соревновательной карьере и начала работать тренером в группе Алексея Мишина. Летом Туктамышева проводила сбор в США.

"Этот сбор дал мне очень многое. Не знаю, сколько еще слов благодарности сказать Рафаэлю Арутюняну, потому что он открыл мне глаза на технику фигурного катания, после Алексея Николаевича Мишина. Поработав с ними, накопила много знаний, и мне было безумно интересно провести этот сбор, стоя рядом с Рафаэлем, ведь то, что он говорил, я слышала впервые", - сказала Туктамышева.

"Принимают там [в Америке] прекрасно, на катке работает очень много русских специалистов и катаются русскоязычные спортсмены, поэтому я чувствовала себя максимально комфортно. Этот сбор запомнится мне на долгое время, это первый раз, когда я приехала в Америку, увидев не только каток, но и еще очень много красивых мест, мы взяли машину в аренду и удалось совместить приятное с полезным", - добавила Туктамышева.

Туктамышевой 28 лет, она также является серебряным призером мирового первенства (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.