Фигурист Мозалев рассказал о новой короткой программе

Чемпион мира среди юниоров 2020 года Андрей Мозалев в сезоне-2025/26 представит новую короткую программу под композицию "Everybody" группы Backstreet Boys. Об этом Мозалев рассказал на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Программу уже поставили. Короткая программа у меня будет под интересную танцевальную музыку "Everybody" группы Backstreet Boys. Это что-то новое для меня, новый образ. Я надеюсь увидеть поддержку со стороны зрителей, что все начнут тоже танцевать, как я на льду", - сказал Мозалев.

Мозалеву 22 года, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года.