Александр Жулин: «Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменам»
Жулин назвал фэйком новость об участии Степановой и Букина в итальянском шоу.
Ранее появилась информация о том, что чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин в январе выступят в ледовом шоу Bol on Ice.
«Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Не знаю, откуда такое появилось, но это полностью ложная информация. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменами. Просто появилась такая афиша с именами Александры и Ивана. Возможно, сделали так, чтобы билеты лучше продавались», – сказал тренер фигуристов Александр Жулин.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) также опровергли новость о приглашении дуэта на шоу.
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
Александр Жулин: «Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменам»
«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
Александр Жулин: «Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменам»
«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»