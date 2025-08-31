Жена Плющенко рассказала, на кого он поставил «серьезные деньги» и выиграл

Продюсер и тренер Евгений Плющенко поставил «серьезные деньги» на олимпийское золото фигуристки Анны Щербаковой и выиграл. Об этом супруга Плющенко Яна Рудковская рассказала в шоу «БеС комментариев».

Рудковская призналась, что супруг поставил на то, что зимние Олимпийские игры 2022 года выиграет Анна Щербакова, а не Александра Трусова.

«Поставил серьезные деньги на Аню Щербакову и, кстати, выиграл», — сказала Рудковская.

По ее словам, муж всегда говорил, что Саша должна доверять не только своему сердцу, но и тренерской тактике. Плющенко сбыл уверен, что команда поставит ей аксель в два с половиной оборота, а она решит исполнить три с половиной. В итоге это будет стоить ей золота.

«Так и произошло», — добавила Рудковская.

Анна Щербакова на Олимпиаде в Пекине завоевала золотую медаль в одиночном катании, опередив Александру Трусову.