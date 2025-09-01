Рудковская ответила Тарасовой

Рудковская посоветовала Тарасовой посмотреть ее интервью Медведевой полностью.

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, дала интервью Евгении Медведевой, в котором отреагировала на высказывание Этери Тутберидзе о Плющенко.

«Правильно сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. Борисов в одном интервью ее спросил: «Вот есть Плющенко, условно говоря» А она отвечает: «А он есть»? Борисов говорит: «Не знаю». Она: «Я тоже». Как я могу относиться к ней после этого интервью? Ну это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в фигурном катании. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником, мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века. У человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах. Ты можешь его не уважать как тренера, не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который столько в спорте достиг... Ты-то как раз в спорте ничего не достигла», – сказала Рудковская Медведевой.

Татьяна Тарасова после этого раскритиковала Рудковскую, заявив, что ей «стыдно за Яну».