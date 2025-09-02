Кубок Санкт-Петербурга. Муравьева, Гущина, Кшецкая, Свириденко и Фурсова покажут короткие программы
Муравьева, Гущина, Свириденко выступят на 1-м этапе Кубка Санкт-Петербурга.
2 сентября фигуристки покажут короткие программы.
Кубок Санкт-Петербурга
Первый этап
Женщины, короткая программа
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38»
Предварительный список участниц
Арина Кшецкая
Полина Свириденко
Ева Зубкова
Елизавета Киселева
Арина Кудлай
Виктория Нестерова
Валерия Овчинникова
Мария Пулина
Александра Чаткина
