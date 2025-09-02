Кубок Санкт-Петербурга. Муравьева, Гущина, Кшецкая, Свириденко и Фурсова покажут короткие программы

Муравьева, Гущина, Свириденко выступят на 1-м этапе Кубка Санкт-Петербурга.

2 сентября фигуристки покажут короткие программы.

Кубок Санкт-Петербурга

Первый этап

Женщины, короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38»

Предварительный список участниц

Софья Муравьева

Ксения Гущина

Арина Кшецкая

Полина Свириденко

Людмила Фурсова

София Захарова

Ева Зубкова

Елизавета Киселева

Арина Кудлай

Виктория Нестерова

Валерия Овчинникова

Мария Пулина

Александра Чаткина

